Також в Україні зруйновано понад 280 навчальних закладів, з них 9 знищено повністю.

За 16 днів збройної агресії Росії в Україні вже загинули 79 дітей і майже 100 поранені.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram- каналі офісу генерального прокурора України.

"Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях. Ця цифра не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії", - констатували в прокуратурі.

Повідомляється, що наразі в Україні зруйновано понад 280 навчальних закладів, з них 9 знищено повністю. У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській - 28, у Києві – 17.

Також пошкоджено більш як 10 дитячих лікувальних установ.

За даними ОГУ, в середньому окупанти щодня руйнують по 17 навчальних закладів.

"Відтак 7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів", - сказано у повідомленні.

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