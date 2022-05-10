Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє на Луганщині, а також Камʼянка на Донеччині.

Противник продовжує підготовку до наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує підготовку до наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також Камʼянка Ясинуватського району Донецької області", - йдеться у повідомленні.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Ворог здійснив обстріли із застосуванням реактивних систем залпового вогню району прикордонних населених пунктів Велика Писарівка, Білопілля, Краснопілля та Юнаківка Сумської області.

Очікується продовження проведення демонстраційних дій противником вздовж ділянки державного кордону України з метою сковування дій підрозділів Збройних Сил України та недопущення їх перегрупування на інші напрямки.

На Слобожанському напрямку ворог підтримує у повній готовності до застосування визначені сили та засоби протиповітряної оборони на території Бєлгородської області. Продовжує зосереджувати зусилля на обороні зайнятих рубежів з метою недопущення просування підрозділів наших військ у напрямку державного кордону України. Проводить повітряну розвідку.

На Ізюмському напрямку противник здійснював поповнення боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти не припиняли наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєвєродонецькому та Авдіївському напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: