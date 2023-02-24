Глава держави наголосив, що Маріуполь українці також ніколи не пробачать.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, як і українці, ніколи не зможе пробачити росіян та президента Росії Володимира Путіна за розвʼязану війну проти нашої країни.

Зокрема, під час інтерв'ю журналіст BBC запитав, чи зможе Зеленський пробачити, на що президент зазначив: "Ніколи. Ніколи". На уточнююче запитання про те, йдеться про російський народ чи Путіна він відповів, що "тут ми ніколи не пробачимо".

"Це правда. Сьогодні це їхнє питання. Питання російського суспільства. Їхнє майбутнє. Вони мають знайти відповіді на ці запитання. І вони мають спитати: що ми повинні, що ми маємо зробити, щоб українці нас пробачили? Це – до них", – наголосив глава держави.

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Також Зеленський зазначив, що те, що сталося у Маріуполі, а також його довга оборона були прикладом величезної хоробрості.

"І питання не в тому, чи треба було залишатись там чи виходити. Це про інше. Це був приклад. Перший сигнал того, що вони ніколи, ніколи не переможуть нас. І це дуже важливий момент. Історичний. Тому що там були різні люди. Військові, цивільні, журналісти, фотографи. Багато з них загинули. Поранені чи живі, але вони дали спільний сигнал: ви ніколи нас не переможете", – зауважив він.

Глава держави підкреслив, що Маріуполь українці також ніколи не пробачать.

"Звісно, ми ніколи не пробачимо. А ті люди, що вижили, яких ми забрали з полону, – ми їх дуже підтримуємо. Це багато хлопців, чоловіків і жінок. І ще багато людей досі залишаються на окупованих територіях або в Росії. Але ми, звісно, заберемо їх назад до України. Вони ніколи не забудуть. І ми ніколи не забудемо", – додав Зеленський.

Війна в Україні: актуальні новини

23 лютого 2023 року, напередодні річниці російського вторгнення в Україну, Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала резолюцію про всебічний, справедливий і довготривалий мир в Україні відповідно до Статуту ООН. Зокрема, за резолюцію проголосували 141 країна-член ООН, утримались – 32. Проти проголосували 7 країн – Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі.

Президент України Володимир Зеленський вчергове заявив, що компроміс із президентом Росії Володимиром Путіним неможливий. Глава держави також додав, що Україна хоче безпекових гарантій.

Водночас лідери 27 країн ЄС виступили зі спільною заявою напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У заяві наголошують, що ЄС не заспокоїться, поки Україна не переможе і не буде відновлена після війни.

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