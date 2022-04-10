Президент не виключає, що у разі слабкості України в зоні ООС та Маріуполі, окупанти можуть спробувати повернутися на вже звільнені території.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що від міцності позицій в зоні Операції Об'єднаних сил та Маріуполі залежать переваги України у діалозі з РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю APNews.

"Маріуполь – це серце цієї війни на сьогодні. Воно б'ється, ми воюємо, ми міцні. Якщо воно перестане битися, то у нас будуть більш слабкі позиції. Захисники Маріуполя – люди, які на себе відтягнули велику кількість ворога. Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцніша наша позиція буде на сході держави і в ООС", - зазначив президент.

На його думку, якщо там українські позиції будуть більш міцними, то і стіл перемовин буде для України більш наближеним і українська сторона матиме переваги у діалозі з РФ.

"Якщо у нас ситуація буде слабка на всіх цих напрямках, то ми можемо і не дочекатися зустрічі, тому що тоді Росія робитиме кроки, які можуть призвести до повернення у ті міста, які ми зараз деокупували. Вони можуть піти на це", - вважає Зеленський.

За його словами, у такому випадку українська позиція у перемовинах буде більш слабкою і, "можливо, навіть не цікавою для російської сторони".

"Так може бути... Ми віримо в інакший результат, ми віримо в нашу перемогу", - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, втрати особового складу російських окупантів досягли близько 19,3 тисячі осіб.

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