Загалом фронтова ситуація за добу – без суттєвих змін.

Президент України Володимир Зеленський заявив про успіхи у боротьбі з ворогом у Запорізькій та Харківській областях.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

Зокрема, він подякував фахівцям, які протягом дня відновили в Харкові телевізійне мовлення після ранкового обстрілу 9 червня.

"Бити по телецентрах, руйнувати канали звʼязку, залишити людей в ізоляції – це тактика окупантів, без якої вони справді не можуть. Бо відкритість і чесність також є зброєю проти всього, що несе російська держава", - наголосив президент.

За його словами, фронтова ситуація за добу – без суттєвих змін.

"Сєвєродонецьк, Лисичанськ, інші міста Донбасу, які окупанти вважають зараз ключовими мішенями, тримаються. Маємо певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Поступово просуваємося вперед на Харківщині, звільняючи нашу землю. Тримаємо оборону на Миколаївському напрямку", - розповів Зеленський.

Він подякував усім захисникам та захисницям, завдяки яким це можливо та завдяки яким Україна витримала вже 106 днів повномасштабної війни.

Раніше у Генштабі повідомляли, що Збройні сили України стійко тримають оборону та на певних ділянках ведуть наступальні дії.

Наразі росіяни зосередили свої зусилля на кількох напрямках - Запорізькому, Херсонському, Донецькому та Луганському. При цьому розвідка Британії 9 червня повідомила, що на Донбасі бої тривають у Сєвєродонецьку, але за останні 48 годин Східна група військ Росії також, ймовірно, активізувала свої зусилля для просування на південь від Ізюма.

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