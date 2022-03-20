Стан, положення, характер дій Сил оборони за минулу добу суттєвих змін не зазнали.

Зі зведеного загону російських десантників, який брав участь у бойових діях поблизу Києва, залишився у живих лише один.

Про це повідомляється в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 06:00 20 березня щодо російського вторгнення.

Зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, який наразі перебуває у шпиталі.

"На фоні подібних обставин командуванням російського чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни 130 відказників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо їх подальшої служби вирішує ФСБ", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також наголошують, що російські терористичні війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни. Зокрема, масово фіксуються факти використання російськими диверсантами форми військовослужбовців ЗСУ для проведення підривних та дискредитувальних дій.

Водночас у Генштабі повідомили, що стан, положення, характер дій Сил оборони суттєвих змін не зазнали. Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, відновленні частково знищеної техніки, перекиданні іноземних військових найманців до прикордонних з Україною районів, вирішенні хронічних проблем окупаційних військ, що діють на території України, з логістикою.

У Генштабі також зазначили, що російські окупанти на тимчасово окупованій території Донецької області оголосили чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу. Граничний призовний вік підняли до 65 років.

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