Окупанти хочуть поповнити 1-ий армійський корпус.

Російські окупанти на тимчасово окупованій території Донецької області оголосили чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що бойовики підняли граничний вік відмобілізованих до 65 років.

"Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі заповнені тілами солдат", - йдеться у зведенні.

Мобілізація в "ДНР" та "ЛНР": що відомо

Як повідомляв УНІАН, в середині лютого ватажки терористів "ЛДНР" заявили про загальну мобілізацію.

Після цього міністр оборони України Олексій Резніков розповів про примусову мобілізацію чоловіків в ОРДЛО. За його словами, бойовики буквально "захопили їх у заручники", залякували та погрожували тортурами в разі відмови взятися за зброю.

У Представництві президента України в Автономній Республіці Крим заявили, що громадяни України, які вимушено призвані до лав армії РФ або інших незаконних формувань, є жертвами збройного конфлікту, а не злочинцями.

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