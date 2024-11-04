Водночас російські окупанти просунулись у кількох пунктах.

На сході України тиск окупантів на українські Сили оборони не послаблюється, однак ЗСУ вдається протистояти російському наступу та навіть мати певні здобутки. Так, за минулу добу вони відновили положення у Дружбі на Донеччині, повідомляють аналітики порталу DeepState.

Водночас російські окупанти мають здобутки на інших ділянках фронту.

"Ворог просунувся біля Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та у Кремінній Балці", - зазначають аналітики.

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Війна в Україні - східний фронт

Як зазначав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українці наразі стримують один із найпотужніших наступів російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення.

Станом на 3 листопада повідомлялося, що росіяни окупували Курахівку та Шахтарське. Крім того, ворог просунувся біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці.

Аналітики DeepState також повідомляли, що ситуація навколо Курахового ускладнюється, РФ задіяла величезні ресурси. ЗСУ намагаються стабілізувати ситуацію всіма можливими силами, але поки що це не вдається.

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