ЗСУ відновили положення на Донеччині / Колаж УНІАН, фото pixabay.com, DeepState

На сході України тиск окупантів на українські Сили оборони не послаблюється, однак ЗСУ вдається протистояти російському наступу та навіть мати певні здобутки. Так, за минулу добу вони відновили положення у Дружбі на Донеччині, повідомляють аналітики порталу DeepState.

ЗСУ мають успіхи в одному з сіл на Донеччині / DeepState

Водночас російські окупанти мають здобутки на інших ділянках фронту.

"Ворог просунувся біля Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та у Кремінній Балці", - зазначають аналітики.

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Як зазначав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українці наразі стримують один із найпотужніших наступів російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення. 

Станом на 3 листопада повідомлялося, що росіяни окупували Курахівку та Шахтарське. Крім того, ворог просунувся біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці.

Аналітики DeepState також повідомляли, що ситуація навколо Курахового ускладнюється, РФ задіяла величезні ресурси. ЗСУ намагаються стабілізувати ситуацію всіма можливими силами, але поки що це не вдається.

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