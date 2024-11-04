На сході України тиск окупантів на українські Сили оборони не послаблюється, однак ЗСУ вдається протистояти російському наступу та навіть мати певні здобутки. Так, за минулу добу вони відновили положення у Дружбі на Донеччині, повідомляють аналітики порталу DeepState.
Водночас російські окупанти мають здобутки на інших ділянках фронту.
"Ворог просунувся біля Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та у Кремінній Балці", - зазначають аналітики.
Війна в Україні - східний фронт
Як зазначав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українці наразі стримують один із найпотужніших наступів російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення.
Станом на 3 листопада повідомлялося, що росіяни окупували Курахівку та Шахтарське. Крім того, ворог просунувся біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці.
Аналітики DeepState також повідомляли, що ситуація навколо Курахового ускладнюється, РФ задіяла величезні ресурси. ЗСУ намагаються стабілізувати ситуацію всіма можливими силами, але поки що це не вдається.