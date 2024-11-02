За словами головнокомандувача Збройних сил, бойові дії вимагають постійного оновлення ресурсів.

Збройні сили України нині стримують один із найпотужніших наступів російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення. Про це після зустрічі з делегацією Збройних сил Чехії на чолі з начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Карелом Ржегкою повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках, вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів.

"Поінформував чеських колег про ситуацію на лінії фронту, яка продовжує залишатися складною. ... Чехія є відданою союзницею України і стала ініціатором низки критично важливих ініціатив, серед яких варто відзначити коаліцію з розвитку спроможностей артилерії, бронетанкової техніки, а також авіаційної коаліції та коаліції інтегрованої системи ППО/ПРО", - написав Сирський.

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Головнокомандувач також подякував Ржегці "та, в його особі, уряду та народу Чеської Республіки за підтримку України" та висловив сподівання на продовження практичної реалізації діючих ініціатив.

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Ситуація навколо Курахового ускладнюється, РФ задіяла величезні ресурси. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Зазначається, що ЗСУ намагаються стабілізувати ситуацію всіма можливими силами, але поки що це не вдається.

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