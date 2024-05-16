Бійці зазначають, що в них не бракує боєприпасів до вогнепальної зброї, проте критично не вистачає всього іншого: безпілотників, засобів РЕБ, снарядів, ракет.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва пообіцяв, що багатомільярдний пакет допомоги від США принесе реальні зміни на полі бою. Однак поки що українська армія щосили намагається протистояти російським загарбникам. І за затримки з поставками боєприпасів доводиться розплачуватися невідновлюваним ресурсом - життями солдатів,

Видання Le Monde опитало солдатів із п'яти різних бригад, дислокованих на Донбасі, де тривають найзапекліші бої. І всі вони підтвердили, що ні боєприпаси, пов'язані з "чеським планом", ні боєприпаси, пов'язані з пакетом допомоги США, до них не дійшли.

"Ми читаємо новини, але ми реалісти. Ми покладаємося тільки на те, що в нас дійсно є під рукою", - пояснює один із бійців.

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За його словами, у них не бракує боєприпасів до вогнепальної зброї, проте не вистачає всього іншого: безпілотників, засобів РЕБ, снарядів, ракет.

"Ми бачимо, що поставки продовжують скорочуватися і стають дедалі нерегулярнішими. Вони дійсно покривають лише необхідний мінімум", - зазначає він.

В іншому підрозділі під Бахмутом, та сама ситуація з боєприпасами.

"Уже кілька місяців нестача снарядів знижує нашу ефективність. Нам також не вистачає пального, а на всю роту - десять танків Т-64 - у нас тільки одна протирадіолокаційна глушилка. Нам потрібно хоча б по одній на кожну пару", - каже один із бійців.

Ще гірша ситуація з реактивними системами залпового вогню.

"За півтора року служби на Донбасі я не зробив жодного повного залпу [сорока ракет]", - каже Артур, командир бойової машини БМ-21 у 59-й бригаді під Покровськом. - "Я випускаю максимум п'ять ракет, але це рідко. Найчастіше це одна ракета, щоб здійснити психологічний вплив на групу ворожої піхоти, що йде в атаку".

Бійці зазначають, що неможливість виконати завдання підриває бойовий дух.

"Якби у нас було достатньо ракет, лінія фронту була б іншою", - запевняють вони.

Зброя для України

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, щозатримка допомоги від США безпосередньо вплинула на війну і ситуацію вздовж кордону. При цьому він наголосив, що наголосив, що для захисту Харкова та області необхідно два додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив, що США виділяють 2 мільярди доларів на зовнішнє військове фінансування України.

За його словами, військова підтримка з першого пакета нової додаткової допомоги загальним обсягом у 60 млрд доларів уже на шляху до України. Також, Блінкен запевнив, дещо в Україну вже доставили.

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