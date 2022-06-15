Данілов сподівається, що українські війська отримають важку зброю і зможуть перейти в контратаки.

Ситуація на фронті складна, бо в України все ще недостатня кількість важкої зброї для паритету.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Те, що сьогодні відбувається на фронті, - ситуація непроста, вона є складна. Наші військові, як можуть, рівняють цю ситуацію, в прямому і переносному сенсі цього слова. Але сьогодні ще не достатня кількість гармат, недостатня кількість важкої зброї для того, щоб ми сказали, що у нас вже є паритет. Але будемо вважати, з урахуванням тих подій, що вже відбуваються сьогодні, які відбуваються у світі і будуть відбуватися найближчим часом, що ми зможемо цей паритет досягти. Зможемо перейти в контратаки, зможемо перейти до відвойовування наших міст і сіл, які на сьогодні тимчасово захопив загарбник", - зазначив Данілов.

Він наголосив, що не належить до тих людей, які вважають, що ворог є слабким та перемогти його буде легко.

"Я навпаки казав і кажу, що війна буде вкрай складною, що вона буде для нас тяжкою. Очікувати термінових перемог, швидких перемог, скажімо так, ми не маємо з вами права. Тому що з іншого боку є дуже потужна країна, країна, яка готувалася до війни. Вона постійно живе війною",- констатував Данілов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 червня, президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 1 мільярд доларів.

Пакет допомоги включає: керовані снаряди для РСЗВ, 18 гаубиць M777 і 36 тис. снарядів до них, дві додаткові протикорабельні системи Harpoon для безпеки на узбережжі, тисячі приладів для захищеного радіозв'язку та приладів нічного бачення та інших оптичних приладів.

Крім того, оголошено про виділення 225 млн дол. на гуманітарну допомогу населенню.

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