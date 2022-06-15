Збройні сили України вдарили по штабу окупантів на Харківському напрямку. Всередині знаходився вищий офіцерський склад — полковники і генерали.
Про це вдалося дізнатися з перехоплення, яке на своєму YouTube-каналі опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Штабу немає! Розбило, на*уй. Ми, б*я, ледве тікали. Ми з усіма [були]: полковники, генерали — всі були ж там", — розповів окупант у розмові зі своєю дружиною.
Далі солдат повідомив, що не знає, кому вдалося вціліти, адже швидко втік зі штабу. Тепер рашист разом з іншими членами свого підрозділу ховається по підвалах від ЗСУ.
Нагадаємо, 13 червня в Національній гвардії розповіли про удар по штабу, складу з боєприпасами і техніці окупантів в Харківській області. Постріли здійснювали артилерійські підрозділи, а нацгвардійці коригували вогонь. Можливо, саме про цю атаку розповідав окупант у перехопленні.
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