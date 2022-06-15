За словами російського солдата, всередині знаходилися "полковники і генерали".

Збройні сили України вдарили по штабу окупантів на Харківському напрямку. Всередині знаходився вищий офіцерський склад — полковники і генерали.

Про це вдалося дізнатися з перехоплення, яке на своєму YouTube-каналі опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Штабу немає! Розбило, на*уй. Ми, б*я, ледве тікали. Ми з усіма [були]: полковники, генерали — всі були ж там", — розповів окупант у розмові зі своєю дружиною.

Далі солдат повідомив, що не знає, кому вдалося вціліти, адже швидко втік зі штабу. Тепер рашист разом з іншими членами свого підрозділу ховається по підвалах від ЗСУ.

Нагадаємо, 13 червня в Національній гвардії розповіли про удар по штабу, складу з боєприпасами і техніці окупантів в Харківській області. Постріли здійснювали артилерійські підрозділи, а нацгвардійці коригували вогонь. Можливо, саме про цю атаку розповідав окупант у перехопленні.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: