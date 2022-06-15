Відпрацювали артилеристи і протитанкові підрозділи.

Львівські десантники відзначилися черговим рекордом зі знищення окупантів за день. Бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ 13 червня підірвали 9 одиниць техніки та склад з боєприпасами ворога. Відпрацювали артилеристи і протитанкові підрозділи.

Про бойові досягнення львівських десантників розповіли у Командуванні ДШВ ЗСУ.

"Як вже повідомляли ЗМІ, у травні 2022 року, при спробі російських окупантів навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець, підрозділи артилерії 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ встановили своєрідний рекорд: протягом двох діб підбили 73 одиниці ворожої техніки (танки, БМП, БМД, МТЛБ, БТР). І ось 13 червня 2022 року артилеристи-десантники, так би мовити, зірвали черговий, "гарматний джек-пот"", — заявили в командуванні ДШВ.

Протягом згаданого дня артилеристи бригади підірвали: два комплекси РСЗВ 9К57 "Ураган" калібру 220 міліметрів, бойову транспортно-зарядну машину для "Урагану", БТР, бронеавтомобіль "Тигр", дві вантажівки та склад з боєприпасами. Судячи з сили вибуху, в останньому знаходилися ракети до "Ураганів".

Того ж дня протитанкові підрозділи 80 бригади успішно відпрацювали по окупантам з ПТРК "Стугна-П". Бійці підірвали БМП і ворожий танк.

Нагадаємо, раніше на цьому тижні масованим ударом по рашистам відзначилася 81 бригада. Вона "накрила" з артилерії батарею "Ураганів" разом з машинами матеріально-технічного забезпечення.

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