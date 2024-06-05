Зокрема, російські літаки, які скидають керовані авіаційні бомби на Харків, злітають з аеродромів у Брянській і Курській областях.

ЗСУ потребують розширення дозволу від країн Заходу, аби вражати військові об'єкти на російській території їхньою зброєю.

Про це командир окремого взводу ударних БпЛА CODE 9.2, 3-го штурмового батальйону, 92 ОШБр позивний "Дід" сказав в ефірі телеканалу "Київ24". "Скупчення живої сили знищується на окупованій території, важку броньовану техніку на цю територію вони не звозять - катаються на техніці для логістичного забезпечення. Важка техніка знищується на території ворога. Як завжди, нам трошки не вистачає території, по якій це можна робити, бо робити це лише по окупованій частині Харківської області і Бєлгородській - це трошки замало", - сказав "Дід".

Військовий зазначив, що літаки, які завдають ударів по Харкову і області, злітають у повітряний простір також з Брянської і Курської областей.

Відео дня

Він додав, що дозвіл бити по Бєлгородщині є позитивною зміною, але українські захисники очікують наступних кроків у цьому напрямку.

Удари ЗСУ по території РФ

2 червня президент України Володимир Зеленський наголосив, що дозвіл США бити по території РФ з артилерійсько-ракетних систем підвищеної мобільності Himars є недостатнім для ураження усіх видів російської зброї, з якої наносяться удари по цивільному населенню в Україні. Зокрема, Україна не має можливості і дозволу завдавати ударів по російських аеродромах, звідки злітають літаки для розстрілу України різними ракетами і бомбами.

Вас також можуть зацікавити новини: