Загарбники мають перевагу в повітрі, а також у артилерійських боєприпасах, поінформував головком ЗСУ.

Росія веде активні штурмові дії на кількох напрямках фронту. У ворога є перевага у повітрі та артилерії.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час телефонної розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном.

"Поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною. Ворог не припиняє штурмові дії на декількох напрямках, використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіусу дії, а також має значну перевагу в артилерійських снарядах", - заявив Сирський.

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Крім того, генерали детально обговорили нагальні потреби Сил оборони України для стримування російських окупантів та наступні етапи військової підтримки. Браун запевнив у повній підтримці США Сил оборони України та продовженні практичної допомоги в боротьбі з російським агресором.

Війна в Україні - актуальні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України у перший день листопада знешкодили на фронті 1270 солдат окупаційної армії. Втім, ворог не припиняє штурмових дій.

Проєкт DeepState повідомив, що російські загарбники окупували селище Ясна Поляна Волноваського району Донецької області, просунулися в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.

Натомість ISW зазначає, що українські воїни просунулися на північ від Суджі Курської області. У Глушковському районі спостерігається певне затишшя.

Водночас New York Times пише, що Україні вистачить солдатів ще максимум на рік війни.

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