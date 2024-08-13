Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 134 бойових зіткнення.

Упродовж минулої доби авіація та ракетні війська Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та озброєння і військової техніки противника. Уражено пункт управління та артилерійську систему.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Покровському напрямку.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням семи ракет, а також 67 авіаударів, скинувши 96 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4 тис. 400 обстрілів, з них 123 - із реактивних систем залпового вогню.

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"Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Запсілля, Могриця, Великий Прикіл, Вільшанка, Сінне, Велика Рибиця, Партизанське, Юнаківка, Локня, Вакалівщина, Глухів, Покровка, Веселівка, Манухівка, Грунівка Сумської області; Нововодяне Луганської області; Торецьк, Неліпівка, Нью-Йорк, Диліївка, Дружба, Олександропіль, Новодонецьке, Мирноград, Водяне Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Бургунка Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління та артилерійську систему", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку точилися три бої, на Куп’янському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, на Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 24 рази, на Сіверському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення, на Торецькому напрямку росіяни атакували 10 разів.

Крім того, зазначається, що на Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожі штурмові дії.

"На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали вісім атак противника. На Времівському напрямку ворог наступав шість разів. На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі українців", - мовиться у зведенні Генштабу.

Втрати Росії в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок орієнтовно склали 593 тис. 160 чоловік. Упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1 тис. 160 російських окупантів.

Також уражено чимало техніки противника, в тому числі п'ять танків та 17 ББМ, 36 артилерійських систем, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня, один засіб ППО.

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