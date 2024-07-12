Дешевий літаючий арсенал місцевого виробництва змінює економіку війни.

В Україні є чимало виробників дронів, які передають їх на фронт своїм військовим. Ці безпілотники коштують близько 400-500 доларів і здатні знищити дороговартісну техніку Росії, повідомляє Bloomberg.

Агентство розповіло про засновника і генерального директора компанії "Вирій Дрон" Олексія Бабенко, який виготовляє близько 6000 безпілотників на місяць.

""Вирій" виготовляє так звані дрони для перегляду від першої особи. Він має чотири пропелери та встановлену камеру, яка може бездротовою мережею передавати пілоту живі кадри польоту. Пілот працює за допомогою пульта, схожого на джойстик для відеоігор. Спочатку дрони використовувалися в гоночних змаганнях, поки хтось не зрозумів, що до них можна прив’язати бомбу за допомогою клейкої стрічки. Рухаючись зі швидкістю до 100 миль/год (160 км/год), один безпілотник FPV може бути оснащений вибухівкою, достатньо потужною, щоб вивести з ладу броньовану машину. Три таких дрони можуть вивести з ладу танк", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Видання зазначило, що поява таких дронів значно змінила українську економіку, адже "Вирій" виготовляє дрон вкладаючись у 400-500 дронів, а він може знищити танк ворога, який коштує 9 мільйонів доларів. За даними Bloomberg, безпілотники стали дуже важливими на фронті, адже це дешевий спосіб "розвіяти туман війни", забезпечити постійне постачання та завдавати ударів по ворожій техніці та силі.

"Безпілотники практично врятували лінію фронту", - процитувало видання слова президента України Володимира Зеленського.

У матеріалі розповіли, що техніки "Вирію" вручну прикручують і паяють двигуни, камери та материнські плати під безперервний гул вентиляторів і електричних викруток. Також у них є кілька 3D-принтерів, які допомагають працювати над виготовленням нових каркасів для дронів для тестування.

"Коли безпілотник готовий, його підіймають в повітря, щоб провести швидке тестування. Потім він відкладається для пакування та доставки на фронт. І вже протягом тижня деякі військові виконують бойові завдання, знищуючи російську машину чи взвод, завдяки цим дронам", - пише агентство.

Також Bloomberg звернув увагу, що окрім fpv-дронів, Україна виробляє багаторазові дрони, які здатні нести вибухівки на далеку відстань, зокрема, на територію ворога.

Дрони на війні - що цікаво прочитати

Як раніше писав УНІАН, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин спрогнозував рекордний рік для наземних безпілотників. За його словами, таким чином Україна хоче захистити українських солдатів.

"Ви побачите їх ще більше на передовій. Це одна з тих змін, які ми очікуємо в найближчі 12 місяців", - підкреслив він.

Крім того, Forbes повідомив, що ЗСУ використовують у FPV-дронах експериментальний американський автопілот зі штучним інтелектом. Автопілот має вищий відсоток влучень, ніж пілоти-люди.

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