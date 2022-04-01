Також опрацьоване питання надання місту автомобіля швидкої допомоги, адже місцеві автомобілі швидкої розтрощили російські окупанти.

Газопостачання в Тростянці майже відновлене, залишилось підключити менш як 50 абонентів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Продовжуємо відновлювати газо- і електропостачання у Тростянці. Станом на 18.00 по Тростянецькій дільниці заживлено одну ПЛ (100 споживачів). Роботи тривають.

Газопостачання в Тростянці майже відновлено (залишилось підключити менш як 50 абонентів)", - зазначив він.

Крім того, додав Живицький, спільно зі Стрийською міською радою Львівської області було опрацьоване питання отримання автомобіля швидкої для мешканців Тростянця.

"Нагадаю, громада лишилася без автівок швидкої - їх розтрощили орки, окупувавши місто", - наголосив голова ОВА.

Він також повідомив про отримання кількох гуманітарних вантажів для області. Для потреб медичних закладів область отримала гуманітарний вантаж від Українського фонду енергоефективності та енергозбереження: хірургічні набори та хірургічні інструменти для потреб закладів Сумської області, які надають хірургічну допомогу, зокрема дітям та породіллям.

Серед іншого, до області прибув гуманітарний вантаж Агентства ООН у справах біженців - продукти харчування, ліки, медичне обладнання, дитяче харчування, предмети гігієни, ковдри, спальні мішки, тощо.

Живицький також наголосив, що попри все, на Сумщині планується починати посівну. "Там, де не стріляють, - будемо сіяти", - зазначив він.

"Трохи деталей по ситуації на фронті північного форпосту: Конотопський район. Пересування дорогами громад - небезпечно! Війська ворога, як і раніше, активно рухаються в різних напрямах. Те саме стосується і північної частини Роменського району", - констатував Живицький.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відбудує зруйновану окупантами площу у Тростянці. Підрозділи Збройних сил України звільнили місто кілька днів тому.

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