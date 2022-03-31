Підрозділи Збройних сил України звільнили місто кілька днів тому.

"Укрзалізниця" відбудує зруйновану окупантами привокзальну площу у Тростянці.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Telegram.

"Рахуємо збитки, плануємо відбудову. Домовилися, що відбудову повністю зруйнованої привокзальної площі на себе візьме "Укрзалізниця", - сказав Кубракова.

Він зазначив, що відвідав звільнений від російських загарбників Тростянець.

"Місяць місто займали російські окупанти. Непораховані смерті, зруйновані площі та будинки", - додав він.

За словами місцевих жителів росіяни навіть не намагалися взяти владу, вони зайняли кілька позицій у місті і чекали швидкого просування далі, а коли цього не відбулося, почали займатися мародерством та хаотичним захистом.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня силами 93-ї бригади "Холодний Яр" за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ.

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