Його тіло знайшли в гаражі.

У звільненому Тростянці (Сумська область) у гаражі знайшли понівечене тіло чоловіка.

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації міста жорстоко познущались та вбили чоловіка.

Його тіло знайшли правоохоронці в гаражі після звільнення міста від окупантів. На тілі загиблого виявили множинні тілесні ушкодження, його особу встановлюють.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що 26 березня українські військові звільнили Тростянець від російських окупаційних військ.

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