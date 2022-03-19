Сподіваємося, обійдеться без провокацій.

Кожен день представники української влади організовують гуманітарні коридори. Вони евакуюють людей і доставляють необхідну продукцію в заблоковані населені пункти. Вчора з дев'яти коридорів спрацювало сім. На сьогодні погоджено стільки ж маршрутів, про що на брифінгу повідомила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Скільки з них спрацюють, поки невідомо.

Війна з Росією: гуманітарні коридори 19 березня

Донецька область. З Маріуполя до Запоріжжя з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Автобуси підберуть людей, які будуть вибиратися пішки, а частина жителів зможуть виїхати на приватних автомобілях.

Київська область. З села Бервиця до міста Бровари. З міста Буча в селище Білогородка. З селища Богданівка до Броварів. З міста Бородянка в місто Біла Церква.

Луганська область. Планується доставити гуманітарні вантажі з продовольством і медикаментами в Лисичанськ, Попасну і Сєвєродонецьк.

Херсонська область. Відправка гуманітарного вантажу в тимчасово окупований Херсон.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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