На сьогодні погоджено дев'ять гуманітарних коридорів, у тому числі з Маріуполя / скріншот з відео

Кожен день представники української влади організовують гуманітарні коридори. Вони евакуюють людей і доставляють необхідну продукцію в заблоковані населені пункти. Вчора з дев'яти коридорів спрацювало сім. На сьогодні погоджено стільки ж маршрутів, про що на брифінгу повідомила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Скільки з них спрацюють, поки невідомо.

Війна з Росією: гуманітарні коридори 19 березня

  • Донецька область. З Маріуполя до Запоріжжя з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Автобуси підберуть людей, які будуть вибиратися пішки, а частина жителів зможуть виїхати на приватних автомобілях.
  • Київська область. З села Бервиця до міста Бровари. З міста Буча в селище Білогородка. З селища Богданівка до Броварів. З міста Бородянка в місто Біла Церква.
  • Луганська область. Планується доставити гуманітарні вантажі з продовольством і медикаментами в Лисичанськ, Попасну і Сєвєродонецьк.
  • Херсонська область. Відправка гуманітарного вантажу в тимчасово окупований Херсон.

Війна Російської Федерації проти України

  • Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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