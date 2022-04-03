Загарбницькі підрозділи виведені до Білорусі та РФ.

Російські окупаційні війська вивели підрозділи з Сіверщини (Чернігівська область).

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 24.00 у соціальній мережі Facebook.

"На Сіверщині ворог завершив виведення підрозділів з територій нашої держави до Російської Федерації та Республіки Білорусь. Основні маршрути руху колон противника пролягають в напрямку населених пунктів Гомельської та Могильовської областей", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у складі колон, окрім вантажних автомобілів, зафіксовано елементи понтонно-мостового парку, реактивні системи залпового вогню, пускові установки ОТРК "Іскандер". Військова техніка противника зосереджується на залізничних станціях та об’єктах, що мають підведення залізничних колій, що дозволяє здійснити її навантаження та відправку на територію російської федерації.

Крім того, триває виведення до Російської Федерації (через Сумську область) підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії Центрального воєнного округу, що діяли в напрямку міста Бровари. Забезпечення виводу військ здійснює батальйонно-тактична група 1-ї танкової армії Західного воєнного округу.

Також на Поліському напрямку російські окупанти продовжують виведення підрозділів на територію республіки Білорусь. Під час відведення військ противник здійснює мінування шляхів висування та окремих населених пунктів.

Нагадаємо, за даними Генштабу, росіяни планують оточити Об’єднані сили і вийти на кордони Луганської та Донецької областей.

Вас також можуть зацікавити новини: