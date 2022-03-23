Знищений "Тигр" / фото Генштаб ЗСУ
На Чернігівщині військові знищили російський "Тигр".
Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"Сили спротиву на Чернігівщині разом із місцевими патріотами знищили російський "Тигр", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що "трохи нагадали окупантам, що Чернігівська область - край партизанської слави".
Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив про вже 105 знищених ворожих літаків, в тому числі 6 протягом останньої доби.