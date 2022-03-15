Крім того, були зруйновані заклади освіти, повністю або частково – 72 об’єкти.

Ворог системно знищує цивільну інфраструктуру України. Наразі, за час російського вторгнення в країну, агресором знищено 3500 об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час прямого включення до загальнонаціонального телемарафону.

"В Україні знищено агресором 3500 об’єктів інфраструктури, в тому числі 230 об’єктів транспортної інфраструктури, 165 об’єктів життєзабезпечення населення, таких як електропідстанції та газопроводи – повністю або частково зруйновані", - йдеться у його повідомленні.

Крім того, були зруйновані заклади освіти, повністю або частково – 72 об’єкти.

"Заклади охорони здоров’я – 21 об’єкт на території України. Житлові будинки – кількість змінюється щодня. Зараз це понад 2700 зруйнованих будинків. Заклади соціальної сфери – 10. Інші об’єкти, серед яких є будівлі ДСНС України, Національна поліція України тощо – понад 400", - повідомив Монастирський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки релігійних споруд пошкодили і зруйнували окупанти.

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