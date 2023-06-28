За минулу добу на лінії фронту відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Російські загарбники минулої доби безуспішно намагались наступати на п'ять населених пунктів на чотирьох напрямках. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

Зокрема, на Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки. Крім того, на Бахмутському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, але успіху не мав.

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Разом з тим, на Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Мар’їнки та Побєди, але також успіху не мав. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Мар’їнки та Красногорівки, здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Також на Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку села Рівнопіль. Загарбники завдали авіаційних ударів в районі Сторожевого Донецької області.

Водночас, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів.

Ситуація на фронті - що відомо

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що Сили оборони України рухаються уперед, і зокрема, на всіх напрямках, де ведуться наступальні дії. Також є важливі результати у відбитті російських штурмів.

Як повідомляла керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, підрив Каховської ГЕС не завадить українському контрнаступу - спричинені руйнування та наслідки вкладаються у глобальний план просування сил оборони.

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