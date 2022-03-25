По можливості, при похованні померлих городян просять покласти в труну хоч якісь дані про людину.

В оточеному російськими окупантами Маріуполі почали безкоштовно роздавати труни на поховання загиблих городян.

Про це повідомив Микола Сапаров, власник ритуального бюро "Скорбота".

"Ми відкрили свої сумні склади. На Володарському шосе, навпроти Похоронного будинку, можна взяти необиту труну і поховати померлого. Ті, у кого немає грошей, можуть його взяти безкоштовно. Хто зможе заплатити, прошу вас принести оплату за труну в будь - який з магазинів "Скорботи" після закінчення бойових дій", - написав Сапаров.

Він попросив городян, по можливості, при похованні померлих покласти в труну хоч якісь дані про людину.

"При подальшій ексгумації ці дані будуть дуже важливі", - зазначив він.

Нагадаємо, в ООН підтверджують зростання кількості масових поховань у Маріуполі. В одному з цих братських поховань знаходиться близько 200 осіб.

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