У так званій ДНР зібралися привласнювати собі рухоме і нерухоме майно державних і комунальних підприємств на тимчасово зайнятих територіях України.
Відповідний указ підписав голова окупаційної влади так званої Донецької народної республіки Денис Пушилін.
У документі сказано, що незаконним адміністраціям на тимчасово зайнятих територіях доручається виявляти рухоме і нерухоме майно, яке належало українським державним і комунальним підприємствам. Далі ця власність повинна перейти незаконній владі. Тобто Пушилін наказав окупаційним органам красти українське майно.
Нагадаємо, на Донбасі зараз ведуться активні дії. Ворог перекидає в регіон нові ресурси, щоб посилити наступ. За минулу добу противники здійснили дев'ять атак у секторі, але всі вони були відбиті. В результаті окупанти втратили майже 300 чоловік особового складу та понад 50 одиниць техніки.
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