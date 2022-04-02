Йдеться про власність комунальних і державних підприємств.

У так званій ДНР зібралися привласнювати собі рухоме і нерухоме майно державних і комунальних підприємств на тимчасово зайнятих територіях України.

Відповідний указ підписав голова окупаційної влади так званої Донецької народної республіки Денис Пушилін.

У документі сказано, що незаконним адміністраціям на тимчасово зайнятих територіях доручається виявляти рухоме і нерухоме майно, яке належало українським державним і комунальним підприємствам. Далі ця власність повинна перейти незаконній владі. Тобто Пушилін наказав окупаційним органам красти українське майно.

Нагадаємо, на Донбасі зараз ведуться активні дії. Ворог перекидає в регіон нові ресурси, щоб посилити наступ. За минулу добу противники здійснили дев'ять атак у секторі, але всі вони були відбиті. В результаті окупанти втратили майже 300 чоловік особового складу та понад 50 одиниць техніки.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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