На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити Україну.

Сьогодні, 1 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" з ночі точилися важкі бої.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства оборони України.

"Ворог намагався великими силами прорвати нашу оборону на окремих напрямках, здійснивши 6 атак. Всі атаки російських фашистських сил були відбиті", - наголошується у дописі.

Натомість українські війська знищили: особового складу - до 280 осіб, танків - 6, БТР - 22, БМП - 19, артилерійських систем, мінометів - 6, РСЗВ - 2, АТ - 14 та БПЛА - 3.

Протягом доби військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 9 атак російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити Україну.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - мовиться у дописі.

Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем противника.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотних літальних апарати ворога.

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