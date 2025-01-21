Росія значно вдосконалила засоби радіоелектронної боротьби, що ускладнює використання дронів.

Україна поступово втрачає одну з небагатьох перевагу на передовій. Ще нещодавно українські оператори безпілотників могли ефективно знищувати ворожу техніку, але ситуація змінилася, пише The Telegraph.

Наприклад, боєць із позивним "Дарвін" ще нещодавно встановив особистий рекорд, уразивши дев'ять російських бойових машин за день. Втім Росія значно вдосконалила засоби радіоелектронної боротьби, що ускладнює використання дронів. "Дарвін" каже, що тепер для успішної атаки потрібно використовувати значно більше безпілотників. Це впливає на ефективність оборони вздовж фронту, зокрема біля Куп'янська Харківської області.

Це стратегічно важливе місто, звільнене восени 2022 року, зараз перебуває під постійними обстрілами. Лінія фронту знаходиться всього за кілька кілометрів, і російські війська поступово просуваються. За словами заступника начальника поліції області Костянтина Тарасова, понад 97% місцевих жителів евакуйовано, але 2000 осіб залишаються, наражаючи себе на небезпеку.

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"Наш народ гине. Інтенсивність обстрілів лише зростає", - говорить Тарасов.

Україна втрачає перевагу

На околиці Куп'янська побратими "Дарвіна" з батальйону "Ахіллес" 92-ї десантно-штурмової бригади відчайдушно намагаються утримати лінію разом з іншими підрозділами. У листопаді їм вдалося відтіснити російські сили після того, як вони захопили північно-східні околиці області.

Але боротьба стала набагато складнішою, оскільки росіяни збільшили свою здатність блокувати розвідувальні та атакувальні безпілотники, які були таким життєво важливим компонентом операцій батальйону.

"Ми все ще можемо атакувати, але це набагато складніше, ніж було раніше", - каже "Дарвін", 21-річний ветеран, який здійснив 5000 вильотів безпілотників під час війни.

"Але зараз вам потрібно 100 безпілотників із 100 корисними навантаженнями, щоб кишіти в небі й долати свої перешкоди. У результаті рівень успіху впав".

Скептицизм щодо війни

На тлі наступу Росії підтримка України з боку США може стати умовною. Дональд Трамп, повернувшись до політичної арени, заявляє про готовність обмежити допомогу Києву для припинення війни, навіть на невигідних для України умовах.

Трамп хоче вивести Путіна на переговори. Відчуваючи, що циферблат історії може зміщуватися в його бік, російський диктатор за кілька годин до інавгурації Трампа заявив , що він "відкритий до діалогу" щодо України.

На порозі невизначеної нової ери, коли підтримка США під загрозою, українському президенту Володимиру Зеленському, можливо, буде важко переконати Трампа, що Україна все ще може переважати у військовому плані.

У той час як українці обговорюють можливість переговорів, багато хто не вірить у справедливий мир. Один із мешканців Куп’янська зазначив: "Звичайно, час поговорити. Скільки наших солдатів загинуло? Скільки будівель зруйновано, скільки території втрачено? Переговори мають бути між Зеленським і Путіним, а не за участі Трампа. Ми не хочемо стати мовчазними спостерігачами у вирішенні нашої долі".

Попри труднощі, жителі прифронтових міст, як-от Костянтинівки та Покровська, закликають до продовження боротьби. Валентина, пенсіонерка з прифронтового регіону, заявила: "Ми хочемо миру, але не будь-якою ціною. Віддати землю - це занадто висока ціна".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Сирський зазначив, що Сили оборони України роблять все можливе, щоб не втратити Покровськ. Втрати російських військ на Покровському напрямку перевищують українські "в рази".

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що росіяни передислоковують свої підрозділи з інших напрямків і стягують додаткові сили для посилення наступу на Покровськ. На думку аналітиків, російські війська, найімовірніше, продовжать домагатися успіхів в охопленні Покровська, проте темпи їхнього просування залишаться повільними.

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