Українські аграрії отримують підтримку від держави для проведення цьогорічної посівної.

Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма запевнив, що Україна забезпечена продовольством і зараз, і на наступний рік.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми з точки зору продовольства забезпечені зараз і будемо забезпечені в наступному році, тому що запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, базових продуктів сьогодні на складах, на елеваторах достатньо на 3-5 років, оскільки завжди ми 70-80% цього продукту експортували. Тому себе ми точно прогодуємо", - сказав Шурма.

Водночас він зауважив, що українська економіка потребує також валютних надходжень, а тому треба думати і про експорт, для цього розроблена програма підтримки аграріїв.

"Але ми маємо думати і про експорт, тому що валютні надходження, нам потрібно тримати баланс. І для того, щоб витримати, ми розробили комплексну програму підтримки посівної, яка в першу чергу передбачає пільгове фінансування аграріїв, для того, щоб вони могли закупити дизельне пальне, посівний матеріал та добрива, щоб провести посівну, яка вже зараз фактично починається. Тому наша мета - зберегти врожай, а наступного року забезпечити, як мінімум, на рівні 70% від поточного року, зважаючи на ту складну ситуацію, яка зараз є в нас в країні", - уточнив Шурма.

Нагадаємо, за даними НБУ, ціни на продовольство у світі значно зростуть, якщо війна в Україні затягнеться. Так, за прогнозами, ціни на важливі види продовольства у світі зростуть на 40–50%, зокрема на зернові.

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