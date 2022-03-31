Вони виявили окупантів, коли ті намагалися непомітно підібратися до позицій ЗСУ.

Українські прикордонники знищили групу російських окупантів, які намагалися приховано атакувати позиції ЗСУ в районі Мар'їнки Донецької області.

Про подвиг бійців розповіла Держприкордонслужба на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Вчора ввечері загін прикордонників, розташований біля Мар'їнки, помітив пересування противників. Група окупантів приховано переміщалася до позицій побратимів зі Збройних сил України. Вороги мали намір здійснити раптовий напад, однак прикордонники зруйнували плани росіян.

Бійці підрозділу Держприкордонслужби накрили піхоту РФ шквальним вогнем з кулеметів і автоматичних гранатометів. В результаті загін, який планував провести напад, був захоплений зненацька і розбитий.

"За минулі 35 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ворог атакував згаданий прикордонний підрозділ майже сорок разів — артилерією, мінометами, піхотою, танками і авіацією. Проте прикордонники разом з побратимами з інших складових Сил оборони України мужньо тримають свої позиції та наносять потивнику значних втрат в живій силі, бронетехніці, а днями, навіть спромоглися збити безпілотник росіян", — додали в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, це далеко не перша перемога українських бійців за останній час. Наприклад, раніше УНІАН повідомляв, що ЗСУ звільнили три села на Херсонщині і п'ять населених пунктів на Запоріжжі.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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