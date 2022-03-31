Населені пункти знаходяться неподалік від Кривого Рогу.

Збройні Сили України відбили три села на Херсонщині, які знаходяться в 50-ти кілометрах від Кривого Рогу.

Інформацією про перемоги ЗСУ поділився голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук на своїй офіційній сторінці на Facebook.

За словами керівника, Збройним силам України вдалося звільнити Орлове, Заградівку і Кочубеївку. Всі три села знаходяться приблизно в 50 кілометрах на південь від Кривого Рогу. Про те, як проходила операція по встановленню контролю в зазначених населених пунктах, Лукашук не розповів.

Керівник також відзвітував про минулу ніч у Дніпропетровській області. Обстрілів не було, ситуація в громадах спокійна, а кордони регіону надійно захищені силами ЗСУ, Нацгвардії і Терроборорони.

Нагадаємо, окупанти зосередили значні зусилля на Луганському та Донецькому напрямках. Ворог звозить в сектор нову техніку і продовжує майже безупинно обстрілювати мирні населені пункти.

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