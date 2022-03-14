Водночас, на Київщині група ворожих літаків намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних укріпленнях українських захисників.

Українські військові 13 березня знищили чотири літаки, три вертольоти та безпілотник окупантів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Протягом доби 13 березня силами протиповітряної оборони держави уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на одному із стратегічних напрямків на Київщині група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних укріпленнях українських захисників.

"І поки винищувачі Повітряних сил вели позиційне повітряне протистояння із переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по ворожих повітряних цілях. Попередньо зафіксовано три влучання по літаках противника", - зазначили у командування.

Крім того, зенітні ракетні війська повідомили про ураження трьох вертольотів окупантів і одного безпілотника.

"Є гарна новина і від оперативного командування "Північ", чиє ППО сьогодні вранці вразило ще один літак окупантів", - додали у ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні військові "Азова" в Маріуполі знищили 6 ворожих танків, 2 БТР і полонили 12 окупантів.

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