Такими трофеями "азовці" похвалилися 13 березня.

Військовим полку "Азов" під час боїв у Маріуполі вдалося ліквідувати шість танків російських окупантів, 2 БТРи і 1 "Тигр". Крім того, до них у полон потрапили 12 російських солдатів, які приїхали в Україну воювати.

Про це повідомив полк "Азов" у месенджері Telegram.

"В результаті бою командир танкової роти полку "Азов" на своєму танку знищив 3 ворожих Т-72 і 1 Тигр. В цілому азовцями знищено 6 танків, а також 2 БТРа, 1 Тигр і ворожу піхоту. У полон до азовців потрапило 12 ворогів", - пишуть представники полку.

На цей час відомо, що в Маріуполі і на околицях тривають активні бойові дії. Українська армія намагається відбити окупацію.

Нагадаємо, в результаті ракетної атаки на міжнародний центр миротворчості і безпеки, розташований на Яворівському полігоні (Львівщина) загинули 35 людей, ще 134-травмовані.

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