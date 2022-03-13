Загалом у області все спокійно.

Сьогодні у Вінницькій області був збитий ворожий безпілотник.

Про це йдеться у відеозверненні голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова у Telegram-каналі.

"У нас все спокійно, бойових дій не ведеться. Сьогодні був збитий на території Вінницької області безпілотний літаючий апарат тактичного рівня нашими військовими", - повідомив Борзов.

Додамо, в нашій країні вже знищено понад 370 ворожих танків, зазначили у Генштабі Збройних сил України. За його даними, також ліквідовані 62 одиниці реактивних систем залпового вогню, 34 засоби протиповітряної оборони, 74 літаки, 86 гелікоптерів, 600 одиниць автомобільної техніки, три кораблі, 60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами, а також сім безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що представники РФ на перемовинах уже говорять не ультимативно, а уважно слухають пропозиції України.

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