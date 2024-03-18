У Херсонській ОВА в черговий раз закликали мешканців бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети.

У селі Львове на Бериславщині Херсонської області чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому російський FPV-дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Проскудін, всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні.

У Херсонській ОВА в черговий раз закликали мешканців бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети.

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"Якщо знайшли підозрілий предмет - відійдіть на безпечну відстань та викликайте рятувальників або поліцію", - додали там.

Загибель цивільних через війну РФ в Україні - деталі

На Чернігівщині у прикордонній громаді на міні підірвався легковий автомобіль. Внаслідок інциденту двоє людей загинули.

Як повідомили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, сьогодні, 28 серпня, близько 19-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що у Чернігівському районі підірвався легковий цивільний автомобіль. Попередньо встановлено, що машина рухалася лісовою дорогою і наїхала на міну.

У липні минулого року на Житомирщині чоловік проігнорував попередження і підірвався на міні на очах у сімʼї. Родина поїхала на заміновану територію до лісового масиву. У поліції розповіли, що перед знаком, що попереджав про наявність мін, чоловік висадив родину, а сам підняв шлагбаум та поїхав далі.

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