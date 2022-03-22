Якщо коротко — це ключове місце для забезпечення угруповання армії РФ в південному секторі.

Збройні Сили України вісім разів розбили російських окупантів під Чорнобаївкою. Про феномен цього місця нещодавно коротенько розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. А ось автор Кирило Данильченко у своєму блозі дав розгорнуте пояснення. За його словами, Чорнобаївка — ключове місце для забезпечення угруповання окупантів у південних регіонах України.

Два тижні тому ЗСУ захопили робочу карту одного з офіцерів 49-ї армії. Вона актуальна на 8 березня — деякі дані і плани застаріли. Однак феномен Чорнобаївки карта дозволяє визначити.

У південному секторі РФ зосередила солідні сили. Загинаємо пальці: 4 БТГр ВДВ, 6 механізованих БТГр, дві бригади (11-а десантно-штурмова і 126-а берегової оборони), два полки (255-й і 33-й мотострілкові полки). Сюди додаються 439-а реактивна бригада, а також бригада і полк забезпечення розвідувальною інформацією.

Виходить солідне скупчення військ, яке потрібно постійно забезпечувати припасами — паливом, снарядами, їжею, водою, дровами для обігріву і так далі. Все це повинно безперервним потоком доставлятися по залізничних коліях. Але українська артилерія перебила сполучення, через що у ворога виникли суттєві проблеми. Антонівський міст і переправи в Новій Каховці знаходяться в зоні дії наших "Смерчів" і "Ураганів". ЗСУ вже наносили тут удари за допомогою коригування "Байрактарами".

В результаті аеродром в Чорнобаївці автоматично став ключовим об'єктом для забезпечення угруповання РФ в секторі. Потяги розвантажуються на базах в Криму, а потім вертольоти доставляють все в Чорнобаївку.

Однак постачання — лише перша причина. Друга — це передовий командний пункт. На території аеродрому розташували штаби всієї Зведеної Південної групи військ: 22-го армійського корпусу, 7-ї десантно-штурмової дивізії і тактичної групи 358-го ЗРП. А це означає, що Чорнобаївка була щільно набита технікою і ворожими офіцерами, які разом розташовувалися на відносно невеликій площі.

В таких умовах аеродром став ласою ціллю для нашої авіації і реактивної артилерії, яка працює з Миколаєва і Очакова. Результати ударів — десятки одиниць знищеної техніки і вбиті офіцери вищого командування.

Кілька діб тому ЗСУ вийшли в район Посад-Покровського, звідки можна обстрілювати Чорнобаївку з 122-мм гаубиць. Через це ворогові довелося евакуювати свої штаби зі злітно-посадкової смуги. Аеродром більше не може використовуватися для постачання, але окупанти все одно не залишають спроб встановити контроль над Чорнобаївкою.

Удари по аеродрому дозволили позбавити ворога величезної частини ресурсів. Тепер окупантам буде ще складніше просунутися далі. Будь-яка спроба обернеться колосальними втратами, яких армія РФ прагне уникнути.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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