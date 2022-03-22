Також Олексій Арестович розповів про плани ворожих військ.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив феномен Чорнобаївки, де українські військові 8 разів в результаті авіаударів знищували військову техніку й особовий склад супротивника.

Про це Арестович сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вони накопичили величезне угруповання з Криму на тому напрямку – там, де Миколаїв, Одеса. Їм бажано, але недосяжно, рухатись через два мости – антонівський міст і міст у Новій Каховці", – зазначив він.

За словами Арестовича, там виходить дуже вузький прохід, але окупантів "величезна кількість", і просуватися вглиб України вони можуть лише "капілярним шляхом".

"І як не ховайся у відкритому степу, все одно ми знаходимо їх частіше, ніж їм хотілось би", – додав він.

Також Арестович зазначив, що на Херсонщині, на аеродромі у Чорнобаївці російські загарбники накопичують вертолітне угруповання.

"А вертоліт тільки у кіно може сідати, де хочеш, літати, де хочеш. Потрібна вертолітна топографічна привʼязка й аеродромне забезпечення, тому вони змушені обирати аеродром. Вони грають у "пʼятнашки", намагаються пересуватися, щоб не стояти в одному місці, але не можуть його не використовувати. Там склався такий вузол, і на цей вузол прилітають і ще будуть прилітати", – пояснив він.

З приводу планів ворога Арестович сказав, що Київ залишається у списку пріоритетних цілей російських загарбників.

"Вони ідіоти, і пріоритет взяття столиці у них залишиться до самого останнього, поки ми тут не похоронимо останнього солдата. Києву нічого не загрожує. Всі ці угруповання, які могли їм допомогти на півдні чи на сході, вони продовжують утримувати навколо Києва. Вони продовжують робити ту саму дурість – намагаються наступати на кількох напрямках одночасно з розмахом 500-700 км між ними. Це самогубство. Це велика Чорнобаївка. Немає сміливої людини, яка вийде і скаже: "Все це не працює, треба робити щось інше". А з усього іншого їм залишилось прибратися звідси, бо у них з самого початку не було шансу перемогти Україну", – вважає радник керівника Офісу президента.

Як повідомляв УНІАН, військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і гелікоптерів. Він вже 8 разів ставав мішенню українських військових.

При цьому Чорнобаївка стала об'єктом постійних мемів, які використовує і сам Арестович.