Країна-агресор постійно тримає в Середземному морі військову ескадру, куди входять ракетоносці.

Росія тримає в Середземному морі велике морське угруповання, включаючи ракетоносці. Однак запускати звідти ракети по Україні агресор не наважиться. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За даними української розвідки, в даний час в Середземному морі росіяни тримають 9 кораблів. Серед них 5 носіїв ракет "Калібр" із загальним залпом у 72 ракети.

Однак українське командування сумнівається, що Росія зважиться проводити пуски по Україні з Середземного моря. У такому випадку ракетам – в залежності від траєкторії – довелося б летіти через територію або Туреччини, або Греції, Болгарії та Румунії. Всі вони-члени НАТО.

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"Я хочу подивитися, чи ризикне хтось запустити через країни НАТО якісь там "калібри". Я думаю, що навряд чи це реально", - заявив Ігнат.

Закриття Босфору для військових кораблів

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Туреччина закрила протоку Босфор для проходу військових кораблів Росії та України, скориставшись Конвенцією Монтре. Але якщо для України це не мало особливого значення, то Росія втратила можливість перекинути в Чорне море свої кораблі з інших регіонів світу.

Водночас Росія скористалася лазівкою в Конвенції і почала перевозити через протоку зброю на цивільних суднах, що ніяк не регламентовано міжнародним договором.

Українські військові постійно тримають у полі уваги російський флот у Середземному морі. Однак досі жодна ракета не була запущена по Україні з цього регіону.

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