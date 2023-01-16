В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації.

В Чорному морі ворог збільшив угруповання до 17 кораблів, з яких шість – ракетоносії.

Як повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил ЗСУ, станом на 16 січня, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 17 ворожих кораблів, серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 30 ракет.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; в Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - йдеться у повідомленні.

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15 січня в Чорному морі ворог збільшив угруповання до 16 кораблів, з яких шість – ракетоносії.

"Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 16 одиниць, серед яких 6 ракетоносіїв, причому один - підводний. Кількість "Калібрів" на них може сягати 44 одиниць, але з урахуванням витрачених напередодні - наразі близько трьох десятків", - повідомило оперативне командування "Південь" Збройних сил України.

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