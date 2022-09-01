Посол зазначив, що навіть якщо корабель перевозив зброю, вона була на комерційному судні.

Міністерство закордонних справ (МЗС) викликало посла Туреччини в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере і звернулося до Анкари щодо надання розяснення формації про вантаж, який було перевезено судном Sparta II через протоку Босфор.

Як розповів в інтерв'ю ТСН посол України в Туреччині Василь Боднар, Конвенція Монтре (ред. - Конференція про режим Чорноморських протоків, що відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного до Середземного моря) передбачає вільний прохід протоками комерційних кораблів, і саме судно Sparta II турецька сторона вважає комерційним.

Боднар зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ особисто звернувся до заступника міністра закордонних спав Туреччини і на підставі української ноти було ухвалено рішення про закриття протоки для військових кораблів країн, що воюють.

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"Насправді, це врятувало нас певним чином, оскільки вже на прохід очікували на 26-27 лютого чотири крейсери з великою кількістю "Калібрів", і це могло створювати додаткову загрозу для Одеси і Миколаєва. І мені здається, що саме це рішення турецької сторони не дозволило якраз посилити Чорноморський флот і захопити наш південь", - розповів посол.

При цьому він звернув увагу, що з іншого боку, є ст. 4 Конвенції Монтре, яка передбачає, що навіть під час війни будь-які комерційні кораблі з будь-яким вантажем можуть вільно проходити протоки в той чи інший бік. "Так само відбулося і зі Sparta II. Я думаю, сьогодні ми отримаємо більш детальні пояснення, але наразі тут досить небагато інструментів у турецької сторони, оскільки Конвенція передбачає чіткі правила", - пояснив посол України в Туреччині.

Він також зазначив, що Україна сприймає такі кораблі (ред. - як Sparta II) як військові, оскільки вони обслуговують одну з компаній Міноборони РФ, а турецька сторона визначає їх комерційними.

"Ми вважаємо їх військовими кораблями. І тому був наш демарш і запрошення турецького посла до МЗС України для вручення відповідної ноти. З іншого боку, я передбачаю, що пояснення буде таким, що Конвенція не передбачає затримання комерційних кораблів, незалежно від того, що вони везуть", - додав Боднар та наголосив, що судно Sparta II ніхто не перевіряв, оскільки Туреччина вважає, що прохід відбувався на законних підставах. Навіть якщо корабель перевозив зброю, вантаж був на комерційному судні.

Як повідомляв УНІАН, попри закриття Туреччиною Босфору для російських військових кораблів, Росії вдалося перекинути протокою ракети для комплексу С-300. А 29 серпня у Міністерстві закордонних справ України звернулися із запитом до турецької сторони щодо проходу через протоку Босфор судна Sparta II з Сирії до Росії.

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