А ракети Х-101 вони почали маскувати.

Під час масованого обстрілу України 26 січня під Києвом збили ракету Х-55 з імітатором ядерної "спеціальної" бойової частини. А Х-101 окупанти почали маскувати.

Такою інформацією поділилося видання Defense Express з посиланням на власні джерела. Х-55 збили на підльоті до столиці з південно-східного напрямку, а її уламки знайшли в районі Борисполя. Це далеко не перший випадок, коли ворог застосовує обманки.

Вперше про запуск Х-55 з макетом ядерної бойової частини повідомили в середині листопада. Пізніше в Генштабі ЗСУ підтвердили цю інформацію. У відомстві розповіли, що такі ракети також знищували у Львівській та Хмельницькій областях на дистанції 40 і 80 кілометрів від кордонів країн-членів НАТО відповідно.

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Метою запуску Х-55 з імітатором назвали відволікання українських сил ППО. У повітрі розпізнати тип ракети неможливо, тому обманки теж необхідно збивати.

А що стосується Х-101, то їх почали маскувати. Рашисти болгаркою зачищають серійні номери ракет, які вказують на рік і квартал виготовлення, партію і порядковий номер в ній. Ця інформація дозволяла оцінити темпи появи і використання Х-101 державою-агресором. Однак ідентифікація все ще можлива. Всі внутрішні агрегати і вузли ракет теж мають маркування, а щоб його стерти, необхідно перебрати кожен зразок в заводських умовах.

Масована ракетна атака 26 січня

Близько 8 години ранку по всій території України оголосили повітряну тривогу. Після цього надійшли повідомлення про пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників.

У багатьох областях країни превентивно вимкнули подачу електрики через загрозу ударів по об'єктах енергетики.

Збройні сили України відпрацювали майже ідеально під час масованої атаки. Вони знищили 47 з 55 запущених ракет. Ворог використав Х-101, Х-555, Х-47, Х-59, "Кинджали" і "Калібри".

На жаль, є кілька влучень по енергетичних об'єктах у Вінницькій, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. У столиці через падіння частини ракети одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення.

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