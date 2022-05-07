Цивільні особи також постраждали від звірств окупантів.

Amnesty International підтверджує, наявність доказів, які свідчать, що російські війська здійснювали військові злочини під Києвом.

Про це повідомляє Reuters.

Знайдено неспростовні докази вчинення російськими військами військових злочинів, у тому числі позасудових страт мирних жителів, коли вони в лютому і березні окупували населені пункти поруч з Києвом.

Цивільні особи також постраждали від таких зловживань, як "безрозсудна стрілянина і тортури" з боку російських військ під час їх невдалого нападу на Київ на ранніх етапах вторгнення.

Донателла Ровера, старший радник Amnesty з реагування на кризові ситуації, сподівається, що інформація, зібрана групою, "може бути використана для того, щоб затримати злочинців для притягнення до відповідальності, якщо не сьогодні, то коли-небудь в майбутньому".

Як повідомляв УНІАН, управління Верховного комісара ООН з прав людини збирає в Україні свідоцтва та докази порушень, скоєних під час російського вторгнення, які можуть бути визнані військовими злочинами.

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