Amnesty International підтверджує, наявність доказів, які свідчать, що російські війська здійснювали військові злочини під Києвом.
Про це повідомляє Reuters.
Знайдено неспростовні докази вчинення російськими військами військових злочинів, у тому числі позасудових страт мирних жителів, коли вони в лютому і березні окупували населені пункти поруч з Києвом.
Цивільні особи також постраждали від таких зловживань, як "безрозсудна стрілянина і тортури" з боку російських військ під час їх невдалого нападу на Київ на ранніх етапах вторгнення.
Донателла Ровера, старший радник Amnesty з реагування на кризові ситуації, сподівається, що інформація, зібрана групою, "може бути використана для того, щоб затримати злочинців для притягнення до відповідальності, якщо не сьогодні, то коли-небудь в майбутньому".
Як повідомляв УНІАН, управління Верховного комісара ООН з прав людини збирає в Україні свідоцтва та докази порушень, скоєних під час російського вторгнення, які можуть бути визнані військовими злочинами.
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