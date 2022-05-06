Ідеться про численні випадки загибелі цивільних осіб, зокрема через напади на лікарню, драмтеатр у Маріуполі, залізничний вокзал у Краматорську, житлові масиви в Одесі тощо.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) збирає в Україні свідчення та докази порушень, вчинених під час російського вторгнення, що можуть бути визнані воєнними злочинами.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН у четвер сказала Верховний комісар Мішель Бачелет, передає "Укрінформ".

"Місія УВКПЛ продовжує перевірку заяв про порушення міжнародного права прав людини й міжнародного гуманітарного права. У контексті збройного нападу Російської Федерації на Україну багато з цих звинувачень стосуються порушень, які можуть бути визнані воєнними злочинами", - зазначила вона.

Ідеться про численні випадки загибелі цивільних осіб, зокрема через напади на лікарню, драмтеатр у Маріуполі, залізничний вокзал у Краматорську, житлові масиви в Одесі тощо.

Бачелет додала, що її команда відвідала Бучу, де зафіксувала численні факти загибелі цивільного населення, позасудових страт чоловіків, ґвалтування жінок, викрадення людей.

За словами Верховного комісара, її команда на місці спілкується з жертвами та свідками порушень.

Більшість смертей, за її даними, спричинено обстрілами важкої артилерії, реактивними системи залпового вогню, ракетними та повітряними ударами, подекуди по цивільних стріляють снайпери.

Бачелет нагадала, що навіть у день візиту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша у Київ для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським було вчинено обстріл міста двома ракетами, під час якого загинула журналістка.

Верховний комісар зазначила, що цифри жертв серед цивільного населення, які щодня оприлюднює УВКПЛ, занижені, оскільки дані з місць бойових дій надходять зі значним запізненням.

Рада Безпеки ООН обговорює в четвер проблеми захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури в Україні в умовах російської агресії в рамках нещодавно ухваленого порядку денного роботи РБ на 2022 рік "Підтримання миру та безпеки України".

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