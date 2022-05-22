ЗСУ використовує тактику, що дозволяє зберегти якомога більше життів військовослужбовців.

Масштабний контрнаступ ЗСУ малоймовірний, оскільки це не відповідає тактиці і стратегії української армії.

Таку думку в ефірі телемарафону озвучив військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Масштабного контрнаступу, я вважаю, не буде. Тому що це не відповідає стратегії і тактиці, яку використовують Збройні Сили України проти російських окупантів", - зазначив він.

За його словами, у Київській, Чернігівській, Сумській області раніше і тепер у Харківській області ЗСУ починали контрнаступи на напрямках, які ворог не може утримувати.

"Зараз основою тактики і стратегії ЗСУ є оборонні дії, які зупиняють ворога. Потім - знищення його передових підрозділів. Ми бачимо елементи війни на виснаження. Більш вразливі напрямки, які ворог вже не може стримувати, там починається контрнаступ", - зазначив він.

Експерт наголосив, що ця тактика "не настільки швидка, як якби це був повномасштабний наступ по всіх фронтах".

"Але дає можливість зберегти якомога більше життів військовослужбовців, мінімізує втрати не тільки ЗСУ, а й втрати серед цивільного населення і руйнування", - додав він.

Як писав УНІАН, радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні входить у фінальну фазу, під час якої належить контрнаступ і звільнення окупованих територій.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія готується до ведення довготривалої війни.

"За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить в затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, в Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб при необхідності перейти до оборони", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини: