У ЗС РФ закінчуються кваліфіковані військовослужбовці.

Російське військово-політичне керівництво залучило до управління артилерійських ударів в Донецькій області генерал-майора Дмитра Клименка, уродженця Ніжина Чернігівської області.

Про це написав блогер і журналіст Роман Цимбалюк.

Він пояснив, що у ЗС РФ закінчуються кваліфіковані військовослужбовці, тому доводиться "розконсервувати" російських "героїв-пенсіонерів".

Застосування росіянами великої кількості артилерії та боєприпасів зводиться до хаотичного обстрілу і повного стирання з лиця землі населених пунктів, які вони планують зайняти.

Така тактика застосування малоефективна і дуже витратна, тому було ухвалено рішення викликати "професіонала" для збільшення продуктивності використання коштів, а також навчання "безглуздих артилеристів" безпосередньо на полі бою, розповів Цимбалюк.

Сам Клименко останні роки обіймав посаду начальника кафедри ракетних військ і артилерії. У ЗС РФ він відомий як "майстер артилерійської справи", проте свій статус і звання "героя РФ" отримав через величезні людські жертви всюди, де він доклав свою руку.

"В ході Другої чеченської війни Клименко став "героєм" завдяки тому, що масово розстрілював з самохідних артилерійських установок людей, які були озброєні лише стрілецькою зброєю. Дану практику Дмитро Миколайович надалі повторив і в Сирії, де командував артилерією угруповання "Євфрат" ЗС РФ", - пише журналіст.

Сам Клименко уродженець Ніжина Чернігівської області та випускник Одеського вищого артилерійського училища.

Це не завадило йому у 2015 році стати одним з організаторів обстрілу мирних жителів Маріуполя, в ході якого було вбито 31 людину і 117 поранено.

На цей час Клименко контролює дії артилерії ЗС РФ в Донецькій області.

"Краще б він залишався героєм в РФ, ніж ідіотом в Україні" – кажуть, пише Цимбалюк, його підлеглі, адже нічого концептуально нового в проведенні "спеціальної військової операції" Клименко привнести не здатний, а"бойові дії в Україні - це не лекція в Москві".

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська після захоплення Сєвєродонецька перейшли в наступ на Лисичанськ, де тримають оборону ЗСУ. Це місто - останній бастіон на шляху окупації всієї Луганської області.

Ворог також намагається відрізати українські сили від лінії постачання - траси Бахмут-Лисичанськ. Застосовує артилерію, авіацію і міномети.

Разом з тим росіяни б'ють по українських містах, не рахуючись з жертвами серед цивільного населення.

ЗСУ продовжують атакувати ворожі сили на захопленому росіянами острові Зміїний. За оновленими даними, бійці вже знищили три зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир С1" загарбників.

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