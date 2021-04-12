Журналісти британського телеканалу Sky News зафільмували зсередини військовий табір Росії, який розмістився біля кордону з Україною під Воронежем. Раніше в мережі показували знімки табору із супутника.
Відеоролик розміщений в YouTube.
Читайте такожРосія збільшує ударне угруповання навколо України - розвідкаСюжет називається «Україна звинувачує Росію в розпалюванні напруженості та нарощуванні військового потенціалу».
«Супутникові знімки та свідчення показують, що чисельність військ збільшується всього в декількох кілометрах від кордону з Україною, де сотням тисяч українців видали російські паспорти. Уряд Росії заявляє, що ці переміщення – просто навчання», – йдеться в підписі до сюжету.
Крім табору, журналісти показали, що відбувається на залізничній станції Маслівка недалеко від українського кордону. Саме там розвантажуються ешелони з російською військовою технікою.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.
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