Військовий табір Росії біля кордону з Україною / скріншот

Журналісти британського телеканалу Sky News зафільмували зсередини військовий табір Росії, який розмістився біля кордону з Україною під Воронежем. Раніше в мережі показували знімки табору із супутника.

Відеоролик розміщений в YouTube.

Читайте такожРосія збільшує ударне угруповання навколо України - розвідкаСюжет називається «Україна звинувачує Росію в розпалюванні напруженості та нарощуванні військового потенціалу».

«Супутникові знімки та свідчення показують, що чисельність військ збільшується всього в декількох кілометрах від кордону з Україною, де сотням тисяч українців видали російські паспорти. Уряд Росії заявляє, що ці переміщення – просто навчання», – йдеться в підписі до сюжету.

Військовий табір Росії біля кордону з Україною / скріншот
Військовий табір Росії біля кордону з Україною / скріншот
Військовий табір Росії біля кордону з Україною / скріншот
Військовий табір Росії біля кордону з Україною / скріншот

Крім табору, журналісти показали, що відбувається на залізничній станції Маслівка недалеко від українського кордону. Саме там розвантажуються ешелони з російською військовою технікою.

Російська військова техніка / скріншот

Стягування Росією військ до кордону з Україною

  • 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
  • За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
  • 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
  • Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
  • Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
  • У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
  • Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Автор: Катерина Шварц