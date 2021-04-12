Чисельність російських військ на кордоні збільшується.

Журналісти британського телеканалу Sky News зафільмували зсередини військовий табір Росії, який розмістився біля кордону з Україною під Воронежем. Раніше в мережі показували знімки табору із супутника.

Відеоролик розміщений в YouTube.

Читайте такожРосія збільшує ударне угруповання навколо України - розвідкаСюжет називається «Україна звинувачує Росію в розпалюванні напруженості та нарощуванні військового потенціалу».

«Супутникові знімки та свідчення показують, що чисельність військ збільшується всього в декількох кілометрах від кордону з Україною, де сотням тисяч українців видали російські паспорти. Уряд Росії заявляє, що ці переміщення – просто навчання», – йдеться в підписі до сюжету.

Крім табору, журналісти показали, що відбувається на залізничній станції Маслівка недалеко від українського кордону. Саме там розвантажуються ешелони з російською військовою технікою.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Автор: Катерина Шварц