Завдяки роботі ВМС ЗС України ворожі кораблі не можуть зараз постійно маневрувати поблизу наших берегів.

У Криму знаходяться на ремонті пошкоджені ЗСУ великі десантні кораблі окупантів.

Про це повідомив спікер голови Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

Він висловив подяку ЗСУ за стримування ворога в морі і знищення ворожих сил на південному напрямку, а також ВМС ЗС України за те, що ворожі кораблі не можуть зараз постійно маневрувати поблизу українських берегів.

"Це ваша заслуга в тому, що кораблі відходять, не затримуються і бояться сил наших ВМС. До речі, зараз в Криму знаходяться деякі великі десантні кораблі (окупантів - УНІАН). Вони там знаходяться в доках, ремонтуються. Сподіваюся, скоро вони взагалі зникнуть... Для цього ЗСУ зроблять все можливе", - заявив Братчук.

Як повідомляв УНІАН, раніше Братчук повідомив, що Україна вже отримала протикорабельні ракети Harpoon, і що отриманих зараз ракет вже достатньо, щоб потопити весь ЧФ РФ.

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