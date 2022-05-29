На двох риболовецьких човнах перебувало 12 осіб.

Російські військові затримали в Чорному морі 12 рибалок з Туреччини. Інцидент стався біля берегів окупованого РФ Криму.

Про це повідомляє CNN Turk.

За даними видання, 15 травня два турецьких Кораблі, на борту яких знаходилися 12 рибалок, наблизилися в Чорному морі до берегів тимчасово окупованого Російською Федерацією півострова Крим. До них підійшов російський корабель і турецьких рибалок затримали.

Громадян Туреччини доставили до Севастополя. У них конфіскували човни, весь улов, а також зобов'язали сплатити штраф у розмірі 30 тисяч доларів.

Блокада Чорного моря - що відомо

Чорноморські порти України заблоковані з моменту вторгнення Росії в Україну. Із зерносховищ України не вивезено близько 20 мільйонів тонн зерна.

На початку травня президент Володимир Зеленський заявив, що блокування експорту української аграрної продукції призвело до зростання цін на продовольство у світі, може настати голод у багатьох країнах.

За словами глави держави, Україна буквально дає хліб майже 400 млн людей на планеті. І вже зараз ООН визнає, що зростання цін на продовольство в цьому році спричинить голод мінімум 47 млн осіб в 81 країні світу.

При цьому голова Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що в морській зоні України окупанти "розкидали" до 600 хв, що дрейфують в акваторії. Міни періодично зриваються з якорів, зокрема, під час шторму, і стихійно дрейфують біля берегів Туреччини, Болгарії, України.

Разом з тим у Чорному морі РФ тримає в готовності до застосування два носії крилатих ракет "Калібр".

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