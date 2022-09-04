Обійшлося без жертв, пошкоджено житлові будинки.

Зранку окупанти завдали ударів по Очакову та Вознесенську, обійшлося без жертв.

Про це у Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Сьогодні, 4 вересня, о 06:02 ворог наніс удари по м. Очаків Очаківської громади. Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає. Близько 05:01 обстрілів зазнало м. Вознесенськ. Внаслідок чого на підприємстві відбулося займання приміщень. Без жертв. Є пошкодження житлових будинків. Детальна інформація уточнюється", - повідомив він.

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Як повідомляв УНІАН, вночі окупанти обстріляли житлові будинки та лікарні у Миколаєві. Близько 02:30 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, попередньо С-300. Суттєво пошкоджено три лікарні, два навчальних заклади, готель та музей. Також пошкоджено житлові будинки. Попередньо без жертв та постраждалих.

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